Pearl Jam, rinviato il concerto benefico 'WA: A concert for Covid-19 relief'

Il "WA: A concert for Covid-19 relief", evento benefico musicale alla quale erano stati annunciati, tra gli altri, Pearl Jam, Dave Matthews, Ben Gibbard dei Death Cab for Cutie, Macklemore e altri artisti originari dello stato di Washington, è stato rinviato dal 10 giugno - data per la quale era stato programmato in un primo momento - al 24 giugno prossimo. A darne notizia, riferisce il sito dedicato alla band di Eddie Vedder Pearljamonline.it, è il Seattle Times. In una nota consegnata alla testata americana, gli organizzatori hanno fatto sapere:

"Comprendiamo profondamente il dolore e l’ingiustizia che la comunità nera e afroamericana sta affrontando ancora una volta e la necessità di onorare le marce e le proteste in corso. Posticipando il concerto, vogliamo anche dare spazio alla nostra comunità per concentrarsi su ciò che conta di più al momento: riconoscere e affrontare il razzismo sistemico e la violenza che disumanizza le persone di colore e, allo stesso tempo, cercare di ricostruire una nuova realtà"

Lo show, che sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Twitch, sarà visibile a partire dalle 4 del mattino (ora italiana) del 25 giugno.