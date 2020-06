Chemical Brothers: posticipate al 2021 le date in Italia. Annunciato un nuovo live

Il duo inglese, formato da Tom Rowlands ed Ed Simons, ha annunciato che - come si legge in un comunicato stampa - “a seguito della situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus” i due live, originariamente in programma nel nostro Paese l’11 luglio a Bologna e il 26 luglio a Roma, sono posticipati all’anno prossimo. I Chemical Brothers torneranno a esibirsi dal vivo in Italia in occasione dei concerti che si terranno il 24 giugno 2021 presso la Capitale, in occasione del Rock in Roma, e il 25 giugno 2021 a Bologna, nell'ambito della rassegna Bologna Sonic Park. Il duo ha, inoltre, annunciato una nuova data in Italia: Tom Rowlands ed Ed Simons saliranno sul palco dell’Urban Park di Milano il 26 giugno 2021.

I biglietti acquistati per le date di Roma e Bologna rimangono validi per il 2021, quelli per il live di Milano sono in vendita su TicketOne.