Gianna Nannini festeggia il compleanno a Domenica In

Gianna Nannini ha festeggiato oggi il suo compleanno in televisione, a Domenica In, ospite di Mara Venier. La cantautrice senese durante l'intervista ha ricordato, come riporta online DiLei, quando si appassionò alla musica guardando cantare in televisione Domenico Modugno: “Quando avevo quattro anni ho visto Domenico Modugno cantare: lui spalancava le braccia, lo guardavo e spalancavo le braccia anche io. Ero incantata. È stato lui a darmi il via perché da lì ho cominciato a pensare seriamente che cantare era la mia strada.”

Ha trovato il tempo di raccontare l'esperienza lavorativa nel laboratorio di pasticceria del padre per iniziare a guadagnare qualche soldo per potersi permettere di lasciare casa e inseguire il suo sogno musicale. Esperienza che gli costò tre dita: “Lasciai nella macchina per i ricciarelli le falangi di tre dita: finirono nell’impasto dei dolci, li ritrovarono il giorno dopo, troppo tardi per riattaccarli. Cacciai un urlo terribile, la voce roca è venuta da questo.”

Altra esperienza indimenticabile per Gianna è stata, nel 1984, essere diretta, nel video dei suoi classici, la canzone “Fotoromanza”, da un regista prestigioso come Michelangelo Antonioni: “È stato l’unico che mi ha fatto indossare i tacchi e un abito da sera”.