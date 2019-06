Gianna Nannini, tanti auguri! - VIDEO

L'età delle signore, si sa, è un dato sensibile, e non è carino sottolinearla. D'altra parte, saranno in tanti oggi a festeggiare il compleanno di Gianna Nannini - la quale però, a dispetto di molte fonti che ne fissano la nascita nel 1956, è in realtà nata nel 1954. Ma l'età anagrafica conta poco, rispetto all'età che ci si sente addosso: e la Nannini indubbiamente ha lo spirito e la grinta di una ragazzina, a dispetto dell'anno scritto sulla sua carta d'identità. Auguri, in ogni modo, alla rockstar di Siena: glieli facciamo, idealmente, anche a nome dei molti colleghi con i quali ha duettato (su disco o dal vivo) nel corso della sua carriera. Qui di seguito ne abbiamo raccolti 20; non sono sicuramente tutti, ma insomma ce n'è abbastanza per una panoramica significativa. Li trovate nelle prossime pagine; qui di seguito, per aiutarvi, riportiamo l'elenco completo. Buon ascolto!



Gianna Nannini e Carmen Consoli, America

Gianna Nannini e Gianni Morandi, In ginocchio da te

Gianna Nannini e Riccardo Cocciante, Bella senz’anima

Gianna Nannini e Giorgia, Amandoti

Gianna Nannini e Laura Pausini, Inedito

Gianna Nannini e Elisa, Gli ostacoli del cuore

Gianna Nannini e Eric Burdon, You’ve got a friend

Gianna Nannini e Edoardo Bennato, Un’estate italiana

Gianna Nannini e Pacifico, Tu che sei parte di me

Gianna Nannini e Vasco Rossi, C’è chi dice no

Gianna Nannini e Emma, Bello e impossibile / Latin lover

Gianna Nannini e Fedez, Nuvole di fango

Gianna Nannini e Paolo Conte e Avion Travel, Elisir

Gianna Nannini e Fabri Fibra, In Italia

Gianna Nannini e Fabri Fibra, Siamo nella merda

Gianna Nannini e Jovanotti, Radio Baccano

Gianna Nannini e Lorenzo Fragola, Sei nell’anima

Gianna Nannini e Massimo Ranieri, O’ sole mio

Gianna Nannini e Ian Gillan, Rick Parfitt, John Wetton e altri: Smoke on the water