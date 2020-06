Le uscite su vinile più intriganti di venerdì 12 giugno 2020

LA LISTA COMPLETA DEI VINILI IN USCITA IL 12 GIUGNO È SU DEAGOSTINIVINYL.COM

430 Steps - Citizen Of Nothing [Swamp Cabbage Records]

A Perfect Circle - The Hands Of Time [Dynamite Cuts]

Abfahrt Hinwil - Links Berge Rechts Seen [Lapsus Records]

Acda En De Munnik - Groeten Uit Maaiveld [Music On Vinyl]

Aleister Crowley - The Black Magick Masters [Cleopatra]

Alessandro Alessandroni - Ritmo Dell'industria N. 2 [Ams / Cinevox]

Alma - Have U Seen Her [Rca Victor Europe]

Alternative Particle Choir - Black Hole Diaries [Twenty One Eighty]

Animated Egg - Animated Egg [Music On Vinyl]

Anne Clark - The Law Is An Anagram Of Wealth [Flying Dolphin Admin]

Aversions Crown - Hell Will Come For Us All [Nuclear Blast Americ]

Avondlicht - Hyperromance [Formosa]

Babylon Circus - State Of Emergency [Wagram]

Bacao Rhythm & Steel Band - My Jamaican Dub B/W The Healer [Big Crown]

Behold The Arctopus - Hapeleptic Overtrove [Willowtip]

Ben Trickey - Cold Wind [Midnight Cruiser Records]

Benee - Fire On Marzz Stella [Universal Import]

Benny Goodman - The Golden Hits Of Benny Goodman [Zyx Music (Zyx)]

Bibio - Sleep On The Wing [Warp Records]

Billy Talent - Billy Talent III [Music On Vinyl]

Blackmail - Bliss Please [Unter Schafen Record]

Blanco White - On The Other Side [Yucatan]

Blaze Foley - Live At The Austin Outhouse [End Of An Ear]

Blight - Temple Of Wounds [Svart Records]

Bloodgut - Perennial Bloodbather [Metal Bastard Enterprises]

Blue Öyster Cult - Iheart Radio Theater N.y.c. 2012 [Frontiers Music Srl]

Boat - Tread Lightly [Magic Marker]

Boneless Ones - Skate For The Devil [Beer City Records]

Bpmd - American Made [Napalm Records]

Bridget Kearney / Benjamin Lazar Davis - Still Flying [Verve Forecast]

Brunori Sas - Vol 2: Proveri Cristi [Universal Italy]

Brunori Sas - Vol 1 [Universal Italy]

Brunori Sas - Vol 3: Il Cammino Di Santiago In Taxi [Universal Italy]

Built To Spill - Built To Spill Plays The Songs Of Daniel Johnston [Ernest Jenning Record Co.]

Bushwacka! - All Night In Heaven [Plank]

Candy Dulfer - Essential [Music On Vinyl]

Cannabis Corpse - Nug So Vile [Season Of Mist]

Caravan Palace - Caravan Palace [Wlab]

Caravan Palace - Robot [Wlab]

Caravan Palace - Panic [Wlab]

Carly Rae Jepsen - Dedicated Side B [School Boy]

Carmen Maki - Iii [Numero]

Charlie Haden - The Montreal Tapes: Tribute To Joe Henderson [Universal Play 33 1 / ]

Chet Baker - Chet Baker Plays Vladimir Cosma [Wagram]

Chris Poland - Return To Metalopolis [Combat]

Christina Courtin - Situation Station [In A Circle Records]

Circulatory System - Circulatory System [Elephant 6 Recording]

Cloak - To Venomous Depths [Season Of Mist]

Conception - State Of Deception [Conception]

Craft - White Noise And Black Metal [Season Of Mist]

Curse The Son - Excruciation [Ripple Music]

Cuttin Edge - Face Down [Rebellion Records]

Cybotron - Colossus [Dual Planet]

