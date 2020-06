Tiziano Ferro e Jovanotti: è duetto per il singolo 'Balla per me'

Tiziano Ferro e Jovanotti duettano su "Balla per me", il nuovo singolo estratto da "Accetto miracoli", l'ultimo album del cantautore di Latina. Il brano arriverà in radio questo venerdì, 5 giugno. Non è la prima volta che Ferro duetta con Lorenzo Cherubini: nel 2005 incisero insieme la versione in lingua spagnola della hit di Jovanotti "Tanto", tratta dall'album "Buon sangue", rimasta però inedita fino al 2014, quando Ferro la inserì all'interno della sua raccolta "TZN - The best of Tiziano Ferro".

A proposito del duetto, la voce di "Non me lo so spiegare" racconta:

"'Balla per me' è un mondo a parte. Era il 1987 quando comprai il mio primo disco italiano ed era di Jovanotti. Non sapevo nemmeno che si chiamasse Lorenzo ma il mio sogno era quello di cantare con lui. Ora è successo e il risultato è una delle canzoni più di cuore dell’album. Credo sia percepibile tutto il desiderio e l’entusiasmo di quel ragazzino di 7 anni, che sogna di cantare con il suo idolo e, sebbene non abbiamo mai avuto prima l’occasione di incrociare le nostre voci, in questo pezzo sembra che cantiamo insieme da sempre. Ho scritto il brano e l’ho fatto produrre a Timbaland, in maniera minimale ma molto energica, e poi lo abbiamo cantato d’istinto. È una canzone piena di vita, alla quale tengo moltissimo, e non smetterò mai di ringraziare Lorenzo per questo enorme regalo".

La versione dell'ex "Ragazzo fortunato":