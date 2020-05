Gorillaz, esce il "New Gorillaz Almanac Book"

I Gorillaz hanno annunciato la pubblicazione del New Gorillaz Almanac Book, un libro realizzato in collaborazione con Z2 Comics per celebrare i vent'anni di storia della band. Il libro (in preordine sul sito ufficiale dei Gorillaz) contiene disegni originali del cartoonist Jamie Hewlett, ma anche altre grafiche, fumetti, puzzle, giochi e altro. Uscirà il 16 ottobre e sarà disponibile in versioni limitate Deluxe e Super Deluxe.

Quest'anno i Gorillaz hanno pubblicato nuova musica nella loro serie Song Machine

condividendo "Aries"

"Momentary Bliss"

e "Désolé"