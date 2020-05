Tim Armstrong (Rancid), impegnato in una raccolta fondi per un ospedale da campo a Bergamo

Il cantante e chitarrista dei Rancid ha pubblicato il vinile di “Life's for living” che, disponibile per la prima volta in questo formato, include il singolo originariamente pubblicato da Tim Armstrong sotto il nome di Tim Timebomb nel 2013 e altri due brani. Tutti i proventi del disco del frontman della punk band californiana saranno devoluti per supportare un ospedale da campo di Bergamo, una delle città più colpite dall’emergenza Coronavirus.

Oltre a “Life's for living”, il vinile - disponibile di colore bianco, argento e blu - contiene anche la versione di Tim Armstrong del brano “It’s quite alright” dei Rancid e la cover di “The times they are a-changing” di Bob Dylan. Tim Timebomb ha presentato una propria versione di entrambe le canzoni rispettivamente nel 2012 e 2013.

Il disco è disponibile all’ascolto in streaming su Bandcamp, a questo indirizzo, da ieri 21 maggio dove è possibile anche acquistare il formato fisico della pubblicazione. Il cofanetto, contenente i tre vinili di colori diversi più il disco di colore colore nero, è invece sold out.

