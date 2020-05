Concerti 2020, Lana Del Rey: cancellato il live all’Arena di Verona

Fa sapere il colosso del live entertainment Live Nation che il concerto di Lana Del Rey previsto per il prossimo 9 giugno all’Arena di Verona è stato cancellato e non verrà riprogrammato nel 2021. Scrive il promoter: “A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 , vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, il concerto di Lana Del Rey previsto all’Arena di Verona il 9 Giugno 2020 è stato cancellato”.

Dal momento che il live non è stato posticipato al 2021 ma semplicemente non andrà in scena Live Nation fa sapere che “i biglietti saranno rimborsati in base all’art. 88 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge il 24 Aprile 2020) per cui gli acquirenti avranno la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 19 giugno 2020”. Rimandando poi ai siti di biglietteria primaria di TicketOne e Ticketmaster per ulteriori informazioni e per richiedere il voucher.

La cantautrice newyorkese avrebbe dovuto fare tappa nello storico anfiteatro romano nell’ambito dell’ultima tranche del suo tour a supporto di “Norman Fucking Rockwell!”, il più recente capitolo discografico dell’artista. Lana Del Rey si era vista costretta ad annullare diverse date nei mesi di febbraio e marzo del tour, per ragioni di salute. Il concerto di Verona era all’epoca rimasto in piedi. Prima dell’arrivo del Coronavirus…

