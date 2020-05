Biffy Clyro, ascolta il nuovo singolo ‘Tiny Indoor Fireworks’

Il nuovo album della band di Simon Neil e soci avrebbe dovuto uscire oggi, 15 maggio, ma “A Celebration Of Endings” è una delle tante pubblicazioni che a causa della pandemia di Covid-19 è stata rimandata a tempi migliori. E così oggi i Biffy Clyro invece di svelare l’ideale seguito di “Ellipsis” hanno messo a disposizione dei fan una nuova canzone, il singolo “Tiny Indoor Fireworks”, che potete ascoltare qui:

Il brano della band scozzese è il secondo assaggio di “A Celebration Of Endings”, dopo che nei giorni scorsi aveva visto la luce il singolo apripista “Instant History”.

Anche i Biffy Clyro, come molte altre band e molti altri artisti, si sono fatti di promotori di iniziative a supporto del National Health Service britannico nella battaglia contro il Coronavirus. Nello specifico, la formazione di “Bubbles” donerà il tutti i proventi della sua nuova serie di merchandise in edizione limitata all’NHS Charities Together.

Il terzetto scozzese ha esordito nel mercato del disco nel 2002 con l’album “Blackened Sky”. L’ultimo passaggio in Italia della band risale all’ottobre 2018, quando i Buffy Clyro hanno portato nella Penisola il loro “MTV Unplugged: Live at Roundhouse, London” registrato quello stesso anno nello storico locale londinese. Siamo andati a vederli e il nostro racconto della serata lo trovate qui.