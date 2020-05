Joy Division, esce la ristampa di ‘Closer’ per il quarantennale

Per celebrare il quarantesimo anniversario dall'uscita del disco “Closer” della band di Ian Curtis, originariamente pubblicato il 18 luglio 1980 - due mesi dopo la scomparsa del frontman dei Joy Division, deceduto il 18 maggio 1980 - il prossimo 17 luglio arriverà sui mercati la ristampa del secondo album in studio del gruppo britannico. Oltre alla riedizione dell’album, che sarà disponibile su vinile trasparente, saranno pubblicati in versione rimasterizzata i singoli “Love will tear us apart”, “Transmission” e “Atmosphere”. Ogni singolo, disponibile su vinile 180 grammi e accompagnato dalla copertina originale, presenterà il b-side originale.

L'uscita della ristampa di “Closer” segue la riedizione dell’album d'esordio della band inglese, ”Unknown Pleasures", uscita lo scorso 14 giugno in occasione del quarantennale del disco di debutto dei Joy Division - originariamente pubblicato il 15 giugno 1979.

Ecco le tracklist di ogni disco:

Transmission 12”

A: Transmission

B: Novelty



Love Will Tear Us Apart 12”

A: Love Will Tear Us Apart

B: These Days



Atmosphere 12”

A: Atmosphere

B: She’s Lost Control



Closer 12”

Side A

Atrocity Exhibition

Isolation

Passover

Colony

A Means To An End



Side B

Heart And Soul

Twenty Four Hours

The Eternal

Decades