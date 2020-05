Deftones: un "party di ascolto" di "Diamond eyes"

I Deftones hanno organizzato un "Party di ascolto" del loro album "Diamond eyes", per festeggiarne il decennale dall'uscita. I fan sono invitati a partecipare:

"Mettevi in un posto tranquillo, aprite una birra e accendete una candela", è l'invito diffuso dalla band.

"Diamond eyes" è stato pubblicato il 4 maggio del 2010; era il sesto album del gruppo, e faceva seguito dopo quattro anni a "Saturday night wrist".

Chino Moreno:

"E' stato per noi una sorta di rinascita. Quando Chi Cheng, il nostro bassista, è andato in coma per un incidente stradale" (dal quale si riprese parzialmente, prima dimorire per arresto cardiaco nel 2013) "il nostro futuro era incerto. Non sapevamo se continuare senza di lui. Quando ci ritrovammo per parlarne, eraavamo così contenti di esserci ritrovati che prendemmo in mano i nostrii strumenti e ricominciammo a suonare, e fu molto terapeutico".