La storia di "Chicago V"

I Chicago pubblicano il loro quarto disco nel 1972, noto anche per essere il primo LP singolo dopo tre uscite consecutive di album doppi - Chicago Transit Authority nel 1969, Chicago II nel 1970 e Chicago III nel gennaio del 1971.

In prima linea, questa volta, c'è il tastierista Robert Lamm che firma otto pezzi dei dieci in tracklist.

La band registra Chicago V a New York nell'autunno del 1971 in poco più di una settimana, insieme al produttore James William Guercio, ma poi attende l'estate successiva per pubblicarlo.

Il disco raggiunge poi i vertici delle classifiche statunitensi, dove rimane per circa nove settimane. Considerato uno degli album più belli dei Chicago, questo LP risente fortemente dell'influenza di Lamm e della sua voglia di sperimentare.

