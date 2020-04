Giovanni Lindo Ferretti: esce "Mal'aria"

Circa un mese fa Giovanni Lindo Ferretti aveva pubblicato la video-preghiera intitolata “Ora”, ora è tornato con una nuova clip, “Mal'aria”, come anticipato dalla notizia da noi pubblicata un paio di giorni fa.

La clip, girata da Martina Chinca, ha una lunghezza di quasi sette minuti, durante i quali Ferretti riflette sul particolare periodo storico che stiamo vivendo costretti dal Coronavirus, sulla musica composta da Luca A. Rossi degli Ustmamò.

Il finale del brano echeggia “Pensiero stupendo”, canzone interpretata da Patty Pravo nel 1978 e “Domani è un altro giorno” brano cantato da Ornella Vanoni nel 1971, cover in italiano di “The Wonders You Perform” interpretata dalla cantante country statunitense Tammy Wynette. In chiusura di brano, intona il ritornello di “Vecchio scarpone”, canzone presentata da Gino Latilla e Giorgio Consolini in concorso al festival di Sanremo del 1953.

Sul sito doppiozero.com l'ex C.S.I. così commenta il brano:

“Di questo testo avrei voluto farne canzone, da saltare e sbracciarsi e sudare sputacchiando (ops!) ne è uscita una cosa malsana giusto specchio di giorni in cui il lavoro a distanza, da casa, viene imposto e osannato ma ci sono cose che non si possono fare in solitudine né da postazione: l’amore o anche semplicemente certe canzoni: bisogna almeno essere in due e vicini e darsi da fare. Mentre lo scrivevo pensavo di intitolarlo fedele ma rimpallando con Luca email registrazioni iPad e frustrazioni ne è uscito mal’aria.”