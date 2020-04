Casadei Social Club, ecco "Simpatici italiani"

"Simpatici italiani" è una delle canzone più allegre e solari del repertorio di Raoul Casadei.

L’idea di reinciderla è di Mirko Casadei, che ha riunito intorno a sé alcuni collegh e amici per reinterpretare questo omaggio scanzonato alla migliore ‘italianità’, "un frammento di spensieratezza e uno sguardo rivolto al futuro in momento in cui ce n’è davvero bisogno".

Per l’occasione il brano di Casadei è stato completamente riarrangiato dal maestro Stefano Nanni.

Il progetto è stato, ovviamente, creato a distanza.

Dice Casadei:



“La cosa che mi ha più stupito è stata l’entusiasmo con il quale tutti gli artisti hanno accolto la mia proposta pur nell’emergenza. La maggior parte dei contributi sono stati registrati con il telefonino e il videoclip, realizzato dal regista Davide Legni, ha unito le immagini riprese dalle varie webcam”.

La canzone contribuisce a “INSIEME SI PUO’, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, la campagna di raccolta fondi per la gestione dell’emergenza sanitaria lanciata dalla Regione.

Per donazioni:

INTESTATARIO: Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna

IBAN: IT69G0200802435000104428964

DALL'ESTERO codice Bic Swift: UNCRITM1BA2

CAUSALE: Insieme si può: Emilia Romagna contro il Coronavirus