UDJ 4 Italy: due serate benefiche in streaming per le star della dance

Dalle 18 alle 3 del mattino successivo, i prossimi 24 e 25 aprile, una nutrita pattuglia di star della dance italiane darà vita alla manifestazione UDJ 4 Italy: sulle pagine social di United DJs for Italy - www.facebook.com/unitedjs, www.instagram.com/unitedeejay, www.twitch.tv/UNITEDEEJAYS - alcuni dei protagonisti della scena dance italiana come Claudio Coccoluto, Cristian Marchi, Federico Scavo, Franchino, Marnik, Mauro Ferrucci, Nicola Zucchi e Tommy Vee si alterneranno ai piatti per una maratona in streaming audio / video nata per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile impegnata nell'assistenza alla cittadinanza durante l'epidemia da Covid-19. Le donazioni potranno essere effettuate direttamente sul conto corrente bancario dell'ente utilizzando il codice IBAN IT84Z0306905020100000066387.

Ecco, in ordine alfabetico, gli artisti che prenderanno parte all'evento: Anime, Bassjackers, Burak Yeter, Claudio Coccoluto, Cristian Marchi, C_Sky, Daddy's Groove, Danko, Dannic, Danny Avila, Dj Matrix, Djs from Mars, Double Deejay, Federico Scavo, Franchino, Geo From Hell, Georgia Mos, James Hype, Jas & Jay, Joy Kitikonti, Justin Mylo, Laidbak Luke, Leandro Da Silva, Mad Dog, Mari Ferrari, Marnik, Matte Botteghi, Mauro Ferrucci, Nicola Zucchi, Quintino, Sam Feldt, Sophie Francis, Tommy Vee, Tony Junior, 00 Zicky.

Alberto Gobbi e Marco Capacchietti, organizzatori di United DJs for Italy, hanno dichiarato:

"Tutti noi, insieme agli artisti, agli addetti ai lavori e tutti i nostri partner, partecipiamo ad ogni edizione senza percepire compenso, con la voglia di essere utili in primis al raggiungimento di un obiettivo comune: fare del bene. In 10 anni di successi e 11 edizioni incredibili abbiamo raccolto e donato più di 500.000 euro ad enti e iniziative. Tra gli altri, ABE (Associazione Bambino Emopatico) e Dynamo Camp (un camp di Terapia Ricreativa, il primo in Italia, che ospita bambini e ragazzi malati e le loro famiglie). Nel 2018 e nel 2019 abbiamo poi finanziato la ricostruzione del Campo Sportivo di Gualdo (MC), un luogo di ritrovo fondamentale per la zona colpita dal sisma dell’estate 2016. Oggi la struttura è diventata un centro di aggregazione importantissimo per un territorio che sta tornando a vivere la normalità grazie allo sport e alla solidarietà"

UDJ 4 Italy è nata come spin-off dell'edizione 2020 di United DJs For Children, originariamente in programma a giugno 2020 a Brescia ma sospesa alla luce delle misure restrittive adottate dal governo italiano per arginare il contagio da Coronavirus.