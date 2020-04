Diplo diventa Thomas Wesley e annuncia il suo primo album country

Lo aveva anticipato già lo scorso anno, pubblicando anche un'anticipazione di quello che sarebbe stato il suo nuovo progetto, "So long". Ora arrivano tutti i dettagli dell'operazione: Diplo diventa Thomas Wesley e passa dall'edm al country. Il dj statunitense pubblicherà il prossimo 29 maggio "Diplo presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake oil", primo disco inciso con il suo vero nome (quello completo è Thomas Wesley Pentz). Insieme all'annuncio, c'è anche una nuova canzone, la seconda anticipazione del progetto, "Do si do", con il cantautore statunitense Benny Blanco.

Caricamento video in corso Link

Alla realizzazione dell'album hanno preso parte - tra gli altri - i Jonas Brothers, Noah Cyrus (sorella di Miley) e Zac Brown. Ecco, di seguito, la tracklist di "Diplo presents Thomas Wesley Chapter 1: Snake oil" con tutte le collaborazioni.

1. ‘Intro’ (feat. Orville Peck)

2. ‘So Long’ (feat. Cam)

3. ‘Heartless’ (feat. Morgan Wallen)

4. ‘Lonely’ (with Jonas Brothers)

5. ‘Dance With Me’ (feat. Thomas Rhett & Young Thug)

6. ‘Do Si Do’ (feat. Blanco Brown)

7. ‘On Mine’ (feat. Noah Cyrus)

8. ‘Real Life Stuff’ (feat. Julia Michaels & Clever)

9. ‘Hometown’ (feat. Zac Brown & Danielle Bradbery)

10. ‘Heartless’ (feat. Julia Michaels & Morgan Wallen)

11. Old Town Road (Diplo Remix)