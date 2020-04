Pearl Jam, la data italiana del tour è posticipata al 2021

A causa dell'emergenza Covid-19, le date del tour europeo dei Pearl Jam sono rimandate all'anno prossimo e si terranno nei mesi di giugno e luglio 2021. La tappa italiana della tournée di Eddie Vedder e soci - in programma il prossimo 5 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, vicino Bologna - è posticipata a luglio 2021.

L'organizzatore dell'evento, tramite comunicato stampa, ha informato che i biglietti precedentemente acquistati per il concerto previsto nel nostro Paese la prossima estate restano validi per la nuova data. Nella nota si legge, inoltre: "In questo momento non è possibile fare richiesta per eventuali rimborsi, tuttavia si procederà a valutare ogni policy specifica sui biglietti in ciascun Paese. I possessori dei biglietti saranno avvisati di ogni aggiornamento."