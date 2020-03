Coronavirus, il rock a sostegno dell’Italia: i messaggi di Pearl Jam e Brian May

Tra i messaggi di supporto arrivati all’Italia, che si trova ad essere il secondo paese al mondo, dopo la Cina, con più contagi da Coronavirus, superando i ventimila casi concentrati per la maggior parte in Lombardia e nelle regioni del Nord, ci sono anche quelli dei grandi nomi del rock, che hanno provato a infondere un po’ di coraggio agli italiani e alle italiane alle prese con gli effetti di quella che nei giorni scorsi l’OMS ha bollato come pandemia. Nel weekend appena trascorso, oltre al messaggio dei R.E.M. attraverso il loro manager Bertis Down sono arrivati, via social, anche i pensieri dei Pearl Jam e del chitarrista dei Queen Brian May. I primi hanno condiviso su Instagram un estratto del live a Pistoia della band del settembre 2006, parte del DVD, testimonianza dei cinque concerti in Italia della band di quell’anno, “Immagine in cornice” di Danny Clinch. Eddie Vedder e soci hanno accompagnato la clip proprio con l’hashtag #ImmagineInCornice e con la bandiera italiana. Il prossimo appuntamento del gruppo di “Black” con i palchi tricolore è in programma il prossimo 5 luglio, a Imola.

Diverso il messaggio di Brian May, che ha approfittato di un video diffuso dal fan club Comunità Queeniana per rivolgere il suo pensiero alla battaglia della Penisola. Il fan club ha infatti pubblicato un video in cui un uomo alla finestra ricrea in playback il celebre stacchetto “Ay-Oh” proposto da Freddie Mercury sul palco del Live Aid tra “Radio Ga Ga” e “Hammer to Fall”. “Celebrando lo spirito indomito degli italiani!”, ha scritto il chitarrista britannico, ringraziando la Comunità Queeniana e commentando che “Freddie avrebbe certamente sfoggiato un sorriso strepitoso”. I Queen + Adam Lambert sono attesi sul palco dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il prossimo 24 maggio.