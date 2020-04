Rufus Wainwright, il nuovo album 'Unfollow the rules' rimandato a luglio

Il cantautore canadese nordamericano ha annunciato che il suo nuovo “Unfollow the Rules” verrà pubblicato il 10 luglio, al posto della data originariamente prevista, quella del prossimo 24 aprile. Il motivo è, inevitabilmente, la situazione creata dal Coronavirus: "Sapete che sono un uomo all’antica e per me il prodotto fisico è estremamente importante. Sono incredibilmente orgoglioso di questo album e vorrei che tutti poteste ascoltarlo dall’inizio alla fine nella tranquillità del soggiorno di casa vostra, leggendone i testi e sfogliando il booklet che ho ideato”.

Il disco è stato anticipato dal primo singolo “Trouble in Paradise”, pubblicato lo scorso mese di ottobre, a cui ha fatto seguito “Damsel in Distress" alla fine di febbraio. Il nuovo disco di Rufus Wainwright segue la pubblicazione degli album “Take all my loves: 9 Shakespeare sonnets” del 2016 e “Prima Donna” del 2015, e si presenta come il primo lavoro discografico pop del cantautore da “Out of the game” (leggi qui la nostra recensione) del 2012.

Nel frattempo Rufus si esibisce pressoché ogni giorno nei "Robe recitals" dal salotto di casa, comodamente in vestaglia: qui una selezione delle performance: