Andrea Bocelli, un concerto a Pasqua nel Duomo di Milano: senza pubblico, sarà trasmesso in streaming

Con un videomessaggio il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato che il giorno di Pasqua, che quest’anno cadrà il 12 aprile, Andrea Bocelli si esibirà nel Duomo di Milano, una delle città più colpite d’Italia dal Coronavirus. Chiaramente il concerto sarà senza pubblico, ma verrà trasmesso in streaming in tutto il mondo. Dopo aver condiviso con i cittadini alcune riflessioni a proposito dell’attuale emergenza sanitaria Sala ha così proseguito con il suo intervento: “Concludo con due buone notizie. Ieri mattina ho chiamato Andrea Bocelli, l’ho invitato a venire a Milano, in Duomo, il giorno di Pasqua, d’accordo con la Chiesa milanese, e farà un concerto solo. Non avrà pubblico ovviamente davanti, con musiche sacre che però saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo”.

Il cantante di Lajatico, classe 1958, è tornato sulla scena discografica due anni fa con “Sì”, il suo primo album in quattordici anni, un lavoro che include anche ospiti come Tiziano Ferro, Dua Lipa, Josh Groban ed Ed Sheeran, con il quale il tenore ha realizzato una versione italiana, “Amo soltanto te”, della hit del cantautore britannico “Perfect”.

Sul fronte delle attività dal vivo al momento il tenore ha in programma diverse date nel mondo, a partire dal prossimo 20 aprile, quando dovrebbe esibirsi a New York, per poi proseguire il tour in Europa e negli Stati Uniti. Le date italiane dovrebbero andare in scena il 21 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, il 24 e 26 luglio a Lajatico e il 16 settembre a Marostica