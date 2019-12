Concerti, Andrea Bocelli: una data alle Terme di Caracalla

Andrea Bocelli canterà alle Terme di Caracalla di Roma il prossimo 21 giugno. I biglietti per il live, battezzato “Andrea Bocelli – Rome 2020”, saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 16 di mercoledì 4 dicembre e da mercoledì 11 dicembre in tutti gli altri punti vendita autorizzati.

Nel corso del concerto, prodotto da Friends and Partners e in collaborazione con il Teatro dell’Opera della Capitale, il tenore di Lajatico proporrà una selezione delle tracce dei grandi compositori attingendo a piene mani al repertorio della lirica.

Lo scorso anno il cantante toscano ha dato alle stampe “Sì” - in lizza per i Grammy Awards -, il suo primo album d’inediti dopo 14 anni, ovvero da quando nel 2004 Bocelli pubblicava il disco “Andrea”. Il disco contiene anche alcuni duetti come “Fall On Me”, interpretata insieme al figlio Matteo, e “Amo soltanto te”, la versione italiana di “Perfect” di Ed Sheeran.

Il set alle Terme di Caracalla non è l’unico in calendario per Bocelli, che nei prossimi mesi sarà di scena sui palchi del Nord America, del Vecchio Continente ma anche dell’Arabia Saudita. L’ultima data in cartellone per il cantante è al momento il concerto del 21 novembre 2020 alla Tauron Arena di Cracovia, in Polonia. Gli appuntamenti al momento previsti in Italia sono, oltre al concerto romano, anche un live il 24 luglio a Lajatico e uno il 16 settembre a Marostica.