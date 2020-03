Ufficiale, anche Radio Rai trasmetterà l'Inno di Mameli

Il prossimo 20 marzo alle ore 11 varie emittenti radiofoniche italiane trasmetteranno in contemporanea l'Inno di Mameli e altre tre canzoni del nostro patrimonio musicale nazionale. Il direttore di Rai Radio 1 Luca Mazzà - come riporta l’articolo di Giorgio Ponziano pubblicato oggi, 18 marzo, su ItaliaOggi - ha annunciato che anche Radio Rai parteciperà all’iniziativa che, si legge: “vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all’Italia che deve andare avanti unita, mostrandosi coesa in questo momento di emergenza mondiale.”

Queste le emittente radiofoniche nazionali che parteciperanno: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio. Inoltre, parteciperanno anche le emittenti radiofoniche locali aderenti all’Associazione Aeranti-Corallo ed all’Associazione Radio Locali FRT-Confindustria Radio Tv.