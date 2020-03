Ketama126: sospesi i concerti di Napoli, Bari e Roma

In seguito all'emergenza epidemiologica da Coronavirus (qui l'elenco con tutti gli eventi sospesi), anche il trapper romano Ketama126 sospende i concerti legati al suo album "Kety". Le date che saltano, in attesa di capire se e quando saranno recuperate, sono quelle che erano in programma domani, giovedì 5 marzo, a Napoli, il 6 marzo a Bari e il 14 marzo a Roma. A renderlo noto è OTR, la società che cura gli interessi dal vivo di Ketama.

Confermati, almeno per il momento, i concerti in programma il 5 e 6 aprile a Milano e Bologna, spostati in seguito alle ordinanze emanate in Lombardia ed Emilia Romagna alla fine di febbraio. Confermata anche la data del 18 dicembre prossimo al Palazzo dello Sport di Roma.