Concerti, Ketama126: annunciate le nuove date di Milano e Bologna

Il rapper romano, che avrebbe dovuto esibirsi lo scorso 27 febbraio all’Alcatraz di Milano e il 29 febbraio all’Estragon di Bologna, ha annunciato le nuove date dei concerti precedentemente sospesi in seguito alle ordinanze emanate in Lombardia ed Emilia Romagna. Ketama126 sarà sul palco del locale meneghino in Via Valtellina il prossimo 5 aprile e sarà di scena all’Estragon di Bologna il prossimo 6 aprile.

I biglietti già acquistati per le date sospese a febbraio restano validi per gli show in programma ad aprile. I titoli d’ingresso per il live bolognese sono esauriti ma sono ancora disponibili per il concerto di Milano su TicketOne.

Ecco il calendario con le date del tour finora confermate:

05 marzo - NAPOLI - Common Ground

06 marzo - BARI - Demodè

14 marzo - ROMA - Atlantico - SOLD OUT

5 aprile - MILANO - ALCATRAZ - RECUPERO DATA

6 aprile - BOLOGNA - ESTRAGON - RECUPERO DATA

18 dicembre - ROMA - Palazzo dello Sport

Lo scorso 27 febbraio Ketama126 - che ha dato alle stampe il suo ultimo album “Kety” (leggi qui la nostra recensione) il 18 ottobre 2019 - ha pubblicato il nuovo video che accompagna la canzone “Spara”.