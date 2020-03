U2, in arrivo la ristampa di '11 O'clock tick tock' per il quarantennale

In occasione del prossimo Record Store Day, in programma per il prossimo 18 aprile, Bono e soci presenteranno la ristampa in vinile del singolo degli U2 “11 O'clock tick tock” per celebrare i quarant’anni dall’uscita del brano, originariamente pubblicato il 16 maggio 1980 per Island Records.

La pubblicazione del singolo - che sarà disponibile in vinile 12” - è descritta come: “Ristampa per il 40esimo anniversario del primo singolo degli U2, registrato con Martin Hannett presso i Windmill Lane Studios di Dublino nel 1980.”

Il disco - accompagnato da una nuova copertina realizzata da Shaughn McGrath, e ispirata all’originale di Bruno-Christian Tilley - presenterà le versioni rimasterizzate di “11 O'clock tick tock” e del b-side “Touch”. Come riporta il sito U2songs.com - dove è possibile vedere un’anteprima dell’artwork del disco - l’annuncio ufficiale della pubblicazione del singolo arriverà il prossimo 5 marzo.

Ecco la versione di “11 O'clock tick tock” inclusa nell’edizione deluxe del disco “Boy” degli U2: