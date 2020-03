Zucchero: a Londra un concerto con Eric Clapton, Cat Stevens e altri

Dopo essersi esibito lo scorso dicembre a New York sul palco di Rainforest Fund 2019, concerto benefico organizzato da Sting con la partecipazione di - tra gli altri - Bruce Springsteen, Eurythmics e James Taylor, Zucchero ha deciso di accettare l'invito di Gary Brooker dei Procol Harum a partecipare a un altro evento di beneficenza, "Music for the Marsden": stasera alla O2 Arena di Londra il bluesman si alternerà sul palco con star del pop e del rock internazionale. Ci saranno anche Eric Clapton e Cat Stevens.

Gary Brooker, nominato direttore artistico dell'evento, ha messo su una line up che comprende i nomi di Van Morrison, Tom Jones, Mick Hucknall dei Simply Red, John Illsley dei Dire Straits, Paul Jones, Rick Wakeman degli Yes, Mike Rutherford e Paul Carrack, Bonnie Tyler, oltre a quelli di Clapton e Cat Stevens.

Zucchero duetterà con Paul Young su "Senza una donna (Whithout a woman)", la hit che i due incisero insieme nel 1991 (ma che Zucchero aveva già inciso come solista nel 1987 per l'album "Blue's") scalando le classifiche internazionali.

I proventi ricavati dalla vendita dei biglietti saranno devoluti alla Royal Marsden Cancer Charity, organizzazione benefica a sostegno dei malati di cancro.

Zucchero tornerà poi dal vivo in Italia dopo l'estate, per una serie di concerti ospitati dall'Arena di Verona (i biglietti sono disponibili su TicketOne).