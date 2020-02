Dream Syndicate, esce il nuovo album ‘The Universe Inside’

È da 2017 che i Dream Syndicate stanno mantenendo la media di un disco all'anno. E dunque dopo “How Did I Find Myself Here?” (2017), "How We Found Ourselves...Everywhere!" (2018) e “These Times” (2019) ecco che la formazione psichedelica annuncia l’uscita del suo nuovo album, “The Universe Inside”, atteso sul mercato il prossimo 10 aprile. Il primo singolo del disco, “The Regulator”, un brano di ben venti minuti, è stato già messo a disposizione dei fan. Potete ascoltarlo – e guardare il suo video, ambientato a New York – qui:

Si legge nella nota stampa di lancio di “The Universe Inside”, il terzo album della band per ANTI- Records, che gli strumenti sono stati registrati in presa diretta. “Tutto quello che abbiamo aggiunto era aria,” ha dichiarato il frontman dei Dream Syndicate Steve Wynn.

Il gruppo californiano è uno dei nomi simbolo del Paisley Underground ed è tornato sulle scene nel 2012 dopo che la band nel 1989 aveva annunciato la fine dell’esperienza Dream Syndicate.