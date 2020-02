Rammstein, tour 2020: ecco come sarà il palco

Dopo essere tornati sulle scene con il loro primo album in dieci anni, “Rammstein”, pubblicato lo scorso anno, i Rammstein sono pronti a calcare nuovamente i palchi con la loro musica dopo la tranche del 2019. Come noto, la ripresa delle attività dal vivo della band avrà luogo il prossimo mese di maggio, quando a Klagenfurt, in Austria, prenderà il via il tour negli stadi del 2020 della formazione tedesca, destinato a fare tappa anche in Italia allo Stadio Olimpico di Torino il 13 luglio. Ebbene, la formazione industrial metal sta scaldando i motori e oggi ha condiviso sui suoi social una clip che mostra, in time lapse, l’aspetto che avrà il palco del colossale tour nel Vecchio Continente, seguito poi da una serie di date in Nord America. “Uno sguardo dietro le quinte mentre viene allestito il gigantesco show negli stadi dei Rammstein”, ha scritto sulla sua pagina Facebook il gruppo di Till Lindemann. Si legge ancora: “Non ci vorrà ancora molto prima che le mille tonnellate di materiale comincino di nuovo a muoversi”.

Ancora non si sa quale scaletta i Rammstein proporranno nel loro prossimo tour, ma per avere un’idea resta sempre la possibilità di dare uno sguardo a quella del tour precedente, conclusosi la scorsa estate. Vi proponiamo qui la setlist dell’ultimo concerto della band, quello di Vienna del 23 agosto 2019:

Was ich liebe

Links 2-3-4

Tattoo

Sehnsucht

Zeig dich

Mein Herz brennt

Puppe

Heirate mich

Diamant

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Ohne dich

Engel

Bis:

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Bis 2:

Rammstein

Ich will