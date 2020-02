Lady Gaga, il nuovo singolo 'Stupid love': l'anteprima sui social. Video

Sale l'attesa per il ritorno di Lady Gaga sulle scene discografiche, a distanza di tre anni e mezzo dall'uscita del suo ultimo album "Joanne" e dopo l'esperienza al fianco di Bradley Cooper per "A star is born". La popstar statunitense ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali un'anteprima di quello che sarà "Stupid love", il nuovo singolo - annunciato negli scorsi giorni - in uscita questo venerdì, 28 febbraio.

Gaga ha pubblicato un frammento del video ufficiale della canzone, che uscirà insieme al brano. Ambientata in un canyon, la clip ha per protagonista la stessa popstar insieme ad alcuni ballerini. In sottofondo, il suono degli archi.

“STUPID LOVE”

THE SINGLE & MUSIC VIDEO

OUT FRIDAY 2/28 AT MIDNIGHT ET pic.twitter.com/nLWI3LXCHe — Lady Gaga (@ladygaga) February 27, 2020

"Stupid love" è il primo singolo estratto dal nuovo album in studio di Lady Gaga, dopo "The Fame" del 2008, "Born this way" del 2011, "Artpop" del 2013, il disco congiunto con Tony Bennett "Cheek to cheek" del 2014 e "Joanne" del 2016.