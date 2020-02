Lady Gaga, il nuovo singolo è "Stupid love"

Lady Germanotta sta per tornare: con una foto postata sui social, Lady Gaga annuncia l'uscita del nuovo singolo, che alcune voci davano in arrivo già alla fine del mese. Invece "Stupid love" uscirà venerdì 28. Non conosciamo niente altro, se non la copertina, molto colorata e molto glam: la potete vedere qua sotto

Immaginiamo il singolo preluda ad un album, tesi avvalorata dall'hashtag #LG6, visto che sarebbe il setso album della cantante. Sarebbe anche il primo dopo “Joanne” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nell'ottobre 2016, a cui ha ovviamente fatto seguito la colonna sonora di "A star is born", che le è valso un Oscar per "Shallow".

Le voci circolate nelle scorse settimane riportavano che Gaga avrebbe lavorato alla canzone e al disco con Dan Horton, tecnico del suono con cui ha (avuto?) una relazione.