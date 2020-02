Kelis in concerto in Italia: i prezzi dei biglietti

La voce di "Trick Me" terrà per la prima volta un concerto in Italia il prossimo 12 marzo al Fabrique di Milano: per l'occasione Kelis celebrerà il ventennale dalla pubblicazione del suo primo album, "Kaleidoscope", che per l'occasione sarà ripubblicato - il prossimo 6 marzo - sotto forma di doppio LP colorato da 180 grammi, con quattro brani per la prima volta stampati di vinile. I biglietti per l'evento sono disponibili su TicketOne e presso tutti gli altri circuiti autorizzati al prezzo di 34,50 euro diritti di prevendita inclusi ma escluse eventuali commissioni addizionali.

Il tour di Kelis prenderà il via il prossimo 3 marzo da Budapest, in Ungheria, per poi dirigere alla volta di Germania, Danimarca, Olanda, Belgio, Italia, Svizzera e Regno Unito, dove si concluderà al Roundhouse di Londra il prossimo 24 aprile per poi riprendere il 26 aprile successivo a Wayville, in Australia.