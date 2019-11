Kelis, per la prima volta in concerto in Italia a marzo

A vent’anni dall’uscita dell’album di debutto di Kelis, dal titolo Kaleidoscope - pubblicato nel 1999 - la voce di “Trick me” ha annunciato il suo primo concerto in Italia. La cantante statunitense sarà a Milano il prossimo 12 marzo con uno spettacolo al Fabrique.

I biglietti per il live di Kelis saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10:00 del prossimo 20 novembre. La vendita generale dei titoli d’ingresso sarà attiva dalle ore 10:00 di venerdì 22 novembre.

Kelis ha all’attivo sei album in studio tra cui “Kaleidoscope” del 1999, “Wanderland” del 2001, “Tasty” del 2003 e poi “Kelis was here” pubblicato nel 2006 oltre a “Flesh tone” uscito nel 2010 e “Food” del 2014. Negli anni la cantante statunitense ha collaborato con diversi artisti di fama internazionale come, tra gli altri, Björk per la canzone “Oceania” del 2004, David Guetta per il brano “Acapella” e Calvin Harris per il singolo “Bounce”.