Concerti, Coez: in estate un tour ai festival italiani. Le date

Dopo la sua ospitata sul palco del Teatro Ariston di ieri sera come ospite di Gianna Nannini alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, Coez ha annunciato il proprio tour estivo per il 2020: la voce di "E' sempre bello" inaugurerà la sua serie di date ospitate da alcuni grandi festival italiani il prossimo 26 giugno al Rugby Sound di Legnano, in provincia di Milano, per poi procedere alla volta di - tra le altre città - Genova, Roma, Barolo, Taormina e Cinquale, in provincia di Massa Carrara, dove la serie di eventi si chiuderà il 16 agosto successivo.

Ecco, di seguito, tutte le date annunciate:

Venerdì 26 giugno 2020 | Legnano (MI) – Rugby Sound

Sabato 04 luglio 2020 | Genova – Porto Antico

Mercoledì 08 luglio 2020 | Marostica (VI) – Marostica Summer Festival

Sabato 11 luglio 2020 | Roma – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Domenica 19 luglio 2020 | Barolo (CN) – Collisioni

Sabato 25 luglio 2020 | Taormina (ME) – Teatro Antico

Domenica 02 agosto 2020 | Soverato (CZ) – Summer Arena

Giovedì 06 agosto 2020 | Pescara – Zoo Music Fest

Domenica 09 agosto 2020 | Molfetta (BA) – Banchina S. Domenico

Venerdì 14 agosto 2020 | Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

Domenica 16 agosto 2020 | Cinquale (MS) – Arena della Versilia

I biglietti saranno disponibili sul circuito TicketOne a partire dalle ore 11 del prossimo 10 febbraio e in tutti i punti vendita Ticketone e prevendite autorizzate da sabato 15 febbraio alle ore 11.