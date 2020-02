Sanremo 2020, gli ospiti della quarta serata: Dua Lipa, Ghali, Coez, Tony Renis e Gianna Nannini

Nella quarta serata del Festival di Sanremo sono previsti diversi ospiti: Dua Lipa, Ghali, Tony Renis, Gianna Nannini e Coez. Superstar mondiale con all’attivo oltre 6 miliardi di streaming, un album di debutto, il più ascoltato di sempre su Spotify per un’artista femminile e più di 4 milioni di copie vendute, è la cantante pop più giovane in assoluto ad aver raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube: Dua Lipa presenterà "Don't start now", il primo singolo estratto da "Future nostalgia", il nuovo album in uscita ad aprile.

Verrà decretato anche il vincitore della categoria “Nuove proposte”. Gli scontri diretti vedranno confrontarsi Leo Gassmann e Fasma, Tecla Insolia e Marco Sentieri. I giovani verranno votati dalla giuria demoscopica, dalla sala stampa e dal televoto. Si esibiranno anche tutti e 24 i big, che proporranno i loro pezzi. Questo l’ordine di esibizione: Paolo Jannacci, Rancore, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi, Anastasio, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Riki, Diodato, Irene Grandi, Achille Lauro, Pierò Pelù, Tosca, Michele Zarrillo, Junior Cally, Vibrazioni, Alberto Urso, Levante, Bugo e Morgan, Rita Pavone, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini e Marco Masini.

I dati. Sono stati 9 milioni 836mila, pari al 54.5% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la terza serata di Sanremo, dedicata alla cover dei grandi successi della storia del festival, che ha visto l'intervento del premio Oscar Roberto Benigni. L'anno scorso la terza serata del festival aveva raccolto in media 9 milioni 409mila spettatori con il 46.7% di share. Il 54.5% raggiunto dalla terza serata rappresenta il miglior risultato dal 1997, quando la terza serata del festival, condotto da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti, fece segnare il 55.5%.