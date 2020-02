Aqua, Eiffel 65 e Vengaboys in concerto in Italia per due date a Milano e a Roma

La band danese di “Barbie girl” e gli Eiffel 65 saranno in concerto in Italia con i Vengaboys per due show dedicati alla musica dance. Gli Aqua, i torinesi di “Blue (Da Ba Dee)” e il gruppo olandese si esibiranno a Milano il prossimo 2 luglio al l’Ippodromo SNAI San Siro e a Roma il 3 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per il ‘So ‘90s Festival’.

I biglietti per i concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10 di oggi, 7 febbraio, su TicketOne e dal 12 febbraio presso i punti vendita autorizzati.

Lo scorso mese di dicembre il gruppo formato da Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted ha annunciato che dal prossimo giugno sarà impegnato in diverse tappe del festival canadese “90's Nostalgia” - insieme agli Eiffel 65, Vengaboys, Unlimited, Haddaway e molti altri. L’annuncio, pubblicato sui social dagli Aqua, presentando l’hashtag #aroundtheworld suggeriva che la band danese avrebbe annunciato a breve un tour in tutto il mondo. La conferma è ora arrivata e la torunée include anche l’Italia.

Gli Aqua sono noti soprattuto per il brano "Barbie Girl" pubblicato nel 1997 e tratto dall'album d'esordio “Aquarium”, che presenta anche i singoli “Doctor Jones” e “Turn back time”.