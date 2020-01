Il Volo è in tour in Nordamerica

Il Volo non conosce pause. Dopo i concerti dello scorso anno in Giappone, Europa e Sud America, ora Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono in tour in Nord America.

Il ciclo di concerti ha preso il via lo scorso 28 gennaio da Toronto (Canada) e si concluderà, dopo oltre venti date, il prossimo 15 marzo a Las Vegas (Nevada). Il Volo tornerà ad esibirsi per il pubblico italiano in estate all'aperto e, indoor, in autunno. A seguire il calendario concerti:

30 agosto - Arena di Verona

31 agosto - Arena di Verona

4 settembre - Teatro Antico di Taormina

5 settembre - Teatro Antico di Taormina

26 novembre - Pala AlpiTour di Torino

30 novembre - Mediolanum Forum di Assago (Mi)

4 dicembre - Palazzo dello Sport di Roma

I biglietti in prevendita sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali.