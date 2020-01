Iron Maiden, nuova musica in arrivo? Nicko McBrain ai fan: “Tenete gli occhi aperti”

Nicko McBrain, batterista della band di “Fear of the Dark”, ha apparentemente fatto intendere che nuova musica firmata Iron Maiden è in arrivo. Intervistato da BackstageAxxess - senza riferire nulla di preciso su un possibile nuovo album del gruppo, ideale seguito dell’album “Book of souls” del 2015 - ha invitato i fan a tenere d’occhio il sito ufficiale della band. McBrain ha detto: “Tenete sotto controllo questo sito: IronMaiden.com. Questo è tutto quello che ho da dire.”

Dopo essere stato sollecitato a rispondere nuovamente se nuovo materiale degli Iron Maiden, uscirà presto, il batterista ha prontamente chiarito i suoi commenti. Nicko ha infatti spiegato: “No, non ho detto presto e non ho detto ‘forse’. Controllato questo sito, è ciò che ho detto. Non riportare cose non dette.”

Alcuni indizi già avevano fatto intendere che gli Iron Maiden potrebbero essere al lavoro, a Parigi, su qualcosa di nuovo.Lo scorso 23 dicembre, per esempio, il produttore Kevin Shirley - già al lavoro con la formazione britannica per l'album “The Book of Souls” - aveva condiviso un post, ripreso dalla rivista Blabbermouth, in cui scriveva: “Ho lasciato la famiglia per andare a Parigi, dove trascorrerò i prossimi tre mesi a lavorare duro su un progetto senza nome ma non molto segreto.”

Questo il post pubblicato da Shirley:

Il prossimo mese di maggio prenderanno il via agli appuntamenti del "Legacy of the Beast World Tour" previsti per il 2020. Il tour porterà Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain e Janick Gers anche in Italia, dove la formazione britannica andrà in scena il prossimo luglio a Bologna.