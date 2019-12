Iron Maiden, qualcosa si muove: indizi di un nuovo album?

Si tratta solo di speculazioni, ma alcuni indizi che è bene non trascurare lasciano intendere che gli Iron Maiden potrebbero essere al lavoro, a Parigi, su qualcosa di nuovo. A mettere insieme gli elementi è stata la testata a stelle e strisce della CNN Blabbermouth, specializzata in metal e rock duro, che ha fatto notare in primo luogo quello che il produttore Kevin Shirley, che ha lavorato con la band di “Fear of the Dark” a “The Book of Souls”, ha scritto su Facebook lo scorso 23 dicembre: “Ho lasciato la famiglia per andare a Parigi, dove trascorrerò i prossimi tre mesi a lavorare duro su un progetto senza nome ma non molto segreto”. E ancora: “Ho finito con un forte fischio nelle orecchie”. E sempre a Parigi hanno lasciato traccia del loro passaggio gli Iron Maiden: Maiden Concerts, il sito italiano degli Iron Maiden, ha pubblicato una serie di post sui social che mostrano i componenti della band, le loro famiglie e Shirley tutti a Parigi nello stesso momento. In aggiunta, Bruce Dickinson quest’anno ha accennato in più occasioni all’arrivo di nuova musica nel corso del “Legacy of the Beast World Tour”, facendo ad esempio sapere che nuove canzoni targate Iron Maiden sarebbero arrivate “prima di quanto pensiate”.

Prosegue intanto il “Legacy of the Beast World Tour”, inaugurato in Estonia nel maggio 2018: dopo che nell’ottobre di quest’anno sono andate in scena le ultime tappe del 2019 del tour prenderanno il via nel maggio 2020 i primi appuntamenti dell’anno che viene, appuntamenti che condurranno Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain e Janick Gers anche in Italia, dove la formazione britannica andrà in scena a luglio a Bologna.