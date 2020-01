Nuovi dettagli su "Gigaton" dei Pearl Jam

Arrivano nuove indicazioni su come sarà "Gigaton", l'album che i Pearl Jam pubblicheranno a fine marzo, a sette anni di distanza da "Lightining bolt". Dopo il singolo pubblicato lo scorso 22 gennaio, “Dance of the Clairvoyants” e dopo il primo pre-ascolto a Los Angeles per pochi fortunati, ecco emergere un dettaglio interessante: sarà l'album più lungo della carriera dei Pearl Jam: oltre 57 minuto per 12 canzoni. La curiosità è stata scoperta da PearlJamonline.it. che ha trovato in rete le durate dei brani e le ha paragonate con il resto della produzione della band. Ben 5 brani dei 12 brani superano i 5 minuti (Who Ever Said, Retrograde e River Cross) e due vanno oltre i 6 minuti (Seven O’clock e Comes Then Goes). Anche questo, come il singolo “Dance of the Clairvoyants”, lascia suppore che la band di Eddie Vedder, abbia scelto una strada più sperimentale per il nuovo album.

Ecco le durate della discografia dei Pearl Jam, stilata da PearlJamOnline

1. Gigaton 57:03

2. Vitalogy 55:30

3. Riot Act 54:15

4. Ten 53:20

5. Binaural 52:05

6. Pearl Jam 49:44

7. No Code 49:37

8. Yield 48:37

9. Lightning Bolt 47:14

10. Vs. 46:11

11. Backspacer 36:38

