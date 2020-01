Amadeus ha apprezzato le parole di scuse di Junior Cally

Qualche ora fa il rapper Junior Cally, in gara al prossimo festival di Sanremo con il brano “No, grazie”, ha pubblicato sul suo account Instagram un lungo messaggio in cui esprime il proprio pensiero riguardo le polemiche che l'hanno investito in questi giorni riguardanti l'opportunità o meno della sua partecipazione al concorso canoro, soprattutto alla luce dei testi sessisti e volgari di alcuni suoi brani pubblicati in passato, e in special modo della canzone “Si chiama Gioia”.

Il conduttore e direttore artistico della manifestazione, Amadeus, come riporta l'ANSA, ha così commentato le parole del musicista romano: