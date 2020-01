Junior Cally si spiega attraverso Instagram

La settantesima edizione del festival di Sanremo da oltre una settimana è sotto il fuoco della polemica per le frasi sessiste (o presunte tali) dette dal conduttore del concorso canoro Amadeus e per la scelta di inserire nella rosa dei 24 partecipanti il rapper romano Junior Cally, reo di avere inciso in passato brani dal testo oltre modo esplicito nei confronti del genere femminile.

Il management di Cally, in un lungo comunicato, ha rigettato tutte le accuse mosse all'artista. Ora, attraverso il suo canale Instagram prende la parola lo stesso artista per chiarire quanto gli sta accadendo. Ecco le sue parole.

“Moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno. La cosa più importante che voglio ribadire è che la musica mi ha dato una speranza e mi ha salvato la vita in un momento in cui avevo una marea di problemi ed è solo la musica che voglio portare sul palco di Sanremo”.

E poi ancora:

“È da qualche giorno che rifletto su quanto sta accadendo intorno a me. Quello che accade è che moltissime persone si sono sentite offese da alcuni testi da me composti in passato e dalle immagini che li hanno accompagnati. Ho provato a spiegare che era un altro periodo della mia vita e che il rap ha un linguaggio descrittivo nel bene e nel male e rappresenta la cruda realtà come fosse un film.”

Chiudendo così: