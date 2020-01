Quando Steve Harris giocò a calcio con i Foo Fighters

Il 63enne bassista degli Iron Maiden e del suo progetto solista British Lion Steve Harris ha una grande passione per il gioco del calcio.

Per darne la misura di quanto sia appassionato a questo sport si può solamente dire che, al momento dell'organizzazione dei loro tour, gli Iron Maiden pianificano regolarmente delle partite di calcio da svolgersi nei tempi morti, tra un live e l'altro, contro squadre di stanza nei vari luoghi toccati dai concerti della band inglese, specialmente quando sono in programma più spettacoli nella stessa città.

Ora Harris è in tour negli Stati Uniti con i British Lion e, purtroppo, i membri di questa band non condividono il suo stesso entusiasmo per il calcio, quindi non sono previste sfide durante il primo tour americano della band che ha pubblicato di recente il secondo album “The Burning”. Dice Harris, facendo riferimento al significato diverso in America della parola Football:

"Non sono calciatori. È un peccato perché, fossero capaci, giocherei tutte le settimane. Alla mia età, ogni partita è sacra. Proprio come i concerti."

Nella loro lunga storia musicale gli Iron Maiden, crew e membri della band, hanno affrontato sul rettangolo verde altri rocker, come ricorda Harris:

"Negli anni '80 abbiamo giocato con i Def Leppard in Germania. Abbiamo giocato contro gli Scorpions, i Rainbow, è stato tanto tempo fa."

A quei tempi partecipò alle partite anche il chitarrista Ritchie Blackmore:

"Ritchie era un buon giocatore. Mi ha chiesto di andare a giocare con loro un paio di volte. Ho giocato con i (Deep) Purple e i Rainbow."

Harris rivela a Loudwire di avere giocato anche con i Foo Fighters: