King Krule: nuovo album a febbraio, subito il primo singolo. Niente concerti in Italia

King Krule, 26enne talento britannico "scoperto" da quella XL Recordings già dietro al successo di Adele, torna con un nuovo album, a distanza di due anni e mezzo dal precedente "The Ooz". "Man alive!", questo il titolo del nuovo disco di Archy Marshall, uscirà il prossimo 21 febbraio: lo anticipa subito il singolo "(Don't let the dragon) Draag on", accompagnato dal relativo videoclip.

Il tour legato a "Man alive! partirà il 3 marzo da Bruxelles e per tutto il mese terrà impegnato il cantautore britannico in Europa, con date a Parigi, Amsterdam, Copenhagen, Berlino, Dublino, Glasgow, Manchester e Londra. Niente concerti in Italia, per ora: il nostro paese non compare nel calendario della tournée, che da aprile vedrà King Krule esibirsi negli Stati Uniti.

Di seguito, copertina e tracklist di "Man alive!":

01 Cellular02 Supermaché03 Stoned Again04 Comet Face05 The Dream06 Perfecto Miserable07 Alone Omen 308 Slinsky09 Airport Antenatal Airplane10 (Don’t Let the Dragon) Draag On11 Theme for the Cross12 Underclass13 Energy Fleets14 Please Complete Thee