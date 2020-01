I Pearl Jam annunciano l'uscita di "Gigaton"

Dopo l'anticipazione dei giorni scorsi, ora giunge l'ufficialità: “Gigaton” è il titolo (leggi qui il significato di tale titolo) del nuovo album dei Pearl Jam e verrà pubblicato il prossimo 27 marzo. Il disco giunge sei anni e mezzo dopo “Lightning Bolt” (leggi qui la nostra recensione), ad oggi l'ultima prova discografica della band guidata da Eddie Vedder, ed è prodotto da Josh Evans e dagli stessi Pearl Jam.

Il primo singolo estratto dall'album, "Dance of the Clairvoyants", uscirà nelle prossime settimane. L'artwork dell'album è una fotografia di Paul Nicklen chiamata 'Ice Waterall', che cattura la calotta di ghiaccio della Nordaustlandet, la seconda isola per grandezza dell'arcipelago delle Svalbard in Norvegia.

(copertina "Gigaton")(copertina "Dance of the Clairvoyants")

In un comunicato, il chitarrista della band Mike McCready dichiara:

“Fare questo disco è stato un lungo viaggio. A volte è stato emotivamente oscuro e confuso, ma anche una road map emozionante e sperimentale verso la redenzione musicale. Collaborare con i miei compagni su “Gigaton” mi ha dato più amore, consapevolezza e conoscenza della necessità di una connessione umana in questi tempi.”

La band ha anche annunciato il tour nordamericano. Gli appuntamenti europei dei Pearl Jam comprendono anche un concerto in Italia, il 5 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, vicino Bologna.

Date del tour:

03/18 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

03/20 – Ottawa, ON @ Canadian Tire Centre

03/22 – Quebec City, QC @ Videotron Centre

03/24 – Hamilton, ON @ FirstOntario Centre

03/28 – Baltimore, MD @ Royal Farms Arena

03/30 – New York, NY @ Madison Square Garden

04/02 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

04/04 – St. Louis, MO @ Enterprise Center

04/06 – Oklahoma City, OK @ Chesapeake Energy Arena

04/09 – Denver, CO @ Pepsi Center

04/11 – Phoenix, AZ @ Gila River Arena

04/13 – San Diego, CA @ Viejas Arena

04/15 – Los Angeles, CA @ The Forum

04/16 – Los Angeles, CA @ The Forum

04/18 – Oakland, CA @ Oakland Arena

04/19 – Oakland, CA @ Oakland Arena

06/23 – Frankfurt, DE @ Festhalle

06/25 – Berlin, DE @ Waldbühne

06/27 – Stockholm, SE @ Lollapalooza Stockholm

06/29 – Copehagen, DK @ Royal Arena

07/02 – Werchter, BE @ Rock Werchter

07/05 – Imola, IT @ Autodromo Internazionale

07/07 – Vienna, AT @ Wiener Stadthalle

07/10 – London, UK @ BST Hyde Park

07/13 – Krakow, PL @ Tauron Arena

07/15 – Budapest, HU @ Budapest Arena

07/17 – Zurich, CH @ Hallenstadion

07/19 – Paris, FR @ Lollapalooza Paris

07/22 – Amsterdam, NL @ Ziggo Dome

07/23 – Amsterdam, NL @ Ziggo Dome