Pearl Jam, il titolo del nuovo album è ‘Gigaton’

Dopo aver pubblicato un paio di post sui social contenenti alcuni indizi sulla prossima fatica di studio della band di Eddie Vedder, tramite il proprio sito web i Pearl Jam hanno invitato i fan a partecipare a una caccia al tesoro per scoprire il titolo del loro nuovo album.

L’home page del sito propone una mappa interattiva che rivela le città - tra queste sono indicate Seattle, Toronto, Los Angeles, New York, Città del Messico, San Paolo, Santiago, Sydney, Londra, Parigi e Berlino - in cui è possibile trovare alcuni cartelloni che, se inquadrati con la telecamera di uno smartphone - attivando un filtro speciale disponibile su Facebook e Instagram - rivelano che il titolo del prossimo disco dei Pearl Jam è “Gigaton”.

When you apply the special IG filter... pic.twitter.com/9aUJ43N3Mt — Corbin Reiff (@CorbinReiff) January 10, 2020

Vedder e soci - che con il nuovo disco daranno alle stampe il primo album dopo sette anni dalla pubblicazione di “Lightning Bolt” del 2013 - saranno in Italia il prossimo mese di luglio in occasione del concerto che li vedrà andare in scena sul palco dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.