Pearl Jam, nuovo album: l’annuncio si avvicina

Un elettrocardiogramma rosso recita “Pearl Jam”. Con questa immagine, diffusa attraverso un tweet del profilo ufficiale del gruppo, la band di Eddie Vedder regala ai fan un nuovo teaser di quella che sembra essere la prossima fatica di studio dei Pearl Jam, un disco molto atteso che andrebbe a configurarsi come il primo della formazione statunitense in sette anni, ovvero dai tempi di “Lightning Bolt”, datato 2013. Le voci sul nuovo disco della band, attesa sui palchi italiani il prossimo mese di luglio, si sono fatte insistenti lo scorso 6 gennaio e stando alle stesse fonti, non ufficiali, che hanno fatto avanti la possibilità del ritorno sulla scena discografica di Vedder e soci l’annuncio della formazione di Seattle potrebbe arrivare lunedì prossimo, 13 gennaio.

Non è la prima volta che i Pearl Jam accennano a un nuovo lavoro – dopo “Lightning Bolt” il gruppo ha pubblicato i live “Vault#4 Mount Baker Theatre Bellingham WA 5/10/2000”, “Vault#5 Aladdin Theatre Las Vegas 11/30/1993”, “Vault #6 Great Western Forum 7/13/1998”, “Live at Third Man Records”, “Let's Play Two” e “MTV Unplugged” – ma sembra, sulla base dei diversi indizi seminati, che negli ultimi mesi la formazione abbia effettivamente portato a compimento la fase di lavorazione al progetto.