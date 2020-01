Concerti, Elodie: due date ad aprile

Lo staff di Elodie ha annunciato due concerti per il prossimo mese di aprile, una coppia di date che costituiranno per la cantante romana l’occasione per portare sul palco i brani del suo nuovo album, in uscita il prossimo 31 gennaio, “This is Elodie”: Elodie Di Patrizi andrà in scena il 16 aprile alla Santeria Toscana 31 di Milano e il 18 aprile al Teatro Centrale di Roma. Ecco i dettagli dei due live:

GIOVEDÌ 16 APRILE 2020

MILANO @ SANTERIA TOSCANA 31

Apertura Porte – Ore 20:00

Inizio Show – Ore 21:30

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

SABATO 18 APRILE 2020

ROMA @TEATRO CENTRALE

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

I biglietti per la doppietta di concerti saranno disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 15 gennaio 2020 e in tutti i punti vendita TicketOne dalle ore 11.00 di lunedì 20 gennaio 2020.

La cantante, che ha all’attivo due album in studio – “Un’altra vita” del 2016 e “Tutta colpa mia” del 2017 – gareggerà alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Andromeda", scritto per lei dall’autore e produttore Dardust e dal vincitore della scorsa edizione della rassegna, Mahmood.