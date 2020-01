Madonna: dopo lo stop, il tour riparte dall'Europa. E diventa un dvd

Tanto rumore per nulla: a dispetto dell'allarmismo suscitato dai post sui social con i quali, alla fine di dicembre, la popstar aveva fatto sapere di non potersi esibire dal vivo a causa di alcuni problemi di salute (cancellando così l'ultimo concerto statunitense della tournée a Miami), Madonna è tornata ieri sera sul palco. Il "Madame X tour", così come la voce di "Like a Virgin" ha battezzato la serie di concerti legati al suo ultimo album di inediti, è ripartito come da programma dal Coliseum di Lisbona. E stavolta la popstar ha portato con sé anche una troupe di videomaker: la tournée diventerà un dvd? Pare proprio di sì.

Agli occhi dei fan più accaniti di Madonna, infatti, non sono passati inosservati i post sui social della crew di Krypton International, che aveva già collaborato con la cantante per il documentario legato all'ultimo disco, "World of Madame X", è che era nel backstage del Coliseum di Lisbona per riprendere il concerto e quello che succedeva dietro le quinte. Probabilmente le immagini del primo concerto europeo del "Madame X tour" verranno inserite in un racconto più ampio della tournée che ne ripercorrerà i momenti principali.

Madonna sarà in concerto al Coliseum di Lisbona fino al prossimo 23 gennaio. Dal 27 gennaio al 16 febbraio sarà impegnata a Londra, salvo poi dare il via il 20 febbraio alla residency a Parigi, che chiuderà l'11 marzo.