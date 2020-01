BTS, ecco un’anticipazione del nuovo disco. Video

Pochi giorni fa la band K-pop ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco che si intitolerà “Map of the soul: 7” e arriverà sui mercati il prossimo 21 febbraio. In attesa del nuovo lavoro discografico dei BTS, è stato pubblicato un video che anticipa una delle canzoni che saranno incluse nell’ideale seguito di “Map of the soul: persona” (leggi qui la nostra recensione) uscito ad aprile 2019.

La clip propone ai fan “Interlude: shadow”, brano affidato alla voce di Suga che rappando racconta i suoi sogni e le sue ambizioni di carriera.

Il primo singolo ufficiale dei BTS - che dal prossimo mese di aprile, secondo gli indizi suggeriti da un post pubblicato dalla Big Hit Entertainment sui social, potrebbero dare il via a una serie di appuntamenti dal vivo - da “Map of the soul: 7” sarà pubblicato il prossimo 17 gennaio.